Эпидемия гриппа в Ужгороде: со следующей недели все школы закроют на карантин

Из-за значительного увеличения количества больных гриппом, со следующей недели все школы Ужгорода закроют на карантин. Об этом заявил Ужгородский городской совет, передает УНН.

Детали

С понедельника, 5 февраля, в учреждениях общего среднего образования Ужгорода независимо от формы собственности - карантин. Вводят его пока на неделю, до 9 февраля - такое решение приняли сегодня на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете - резюмировали в ведомстве.

Карантин касается также городских художественных и спортивных школ, за исключением индивидуальных занятий.

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В то же время детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Дополнение

В горсовете объяснили, что сейчас фиксируется резкое осложнение эпидситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде - в течение недели зарегистрировано 1985 случаев заболеваний, по сравнению с прошлой неделей это больше на 69,5%.

Кроме того, отмечают циркуляцию COVID-19 и гриппа типа А и В.

Также отмечается, что подавляющее большинство больных (55,5%) это дети, а заболеваемость детей школьного возраста выросла в 2,3 раза. также На 36,3% возросло количество госпитализированных в медицинские учреждения города, 85% из них - дети.

Таким образом эпидемическая ситуация в Ужгороде на 5 неделе классифицируется как эпидемия высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1% - говорится в заметке.

Напомним

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 февраля, в трех областях Украины превышен эпидемический порог из-за повышения заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. За прошедшую неделю от коронавируса умерли 34 украинца, еще восемь - от коронавируса.

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