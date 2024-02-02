Эпидемия гриппа в Ужгороде: со следующей недели все школы закроют на карантин

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  148500 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  158673 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  159206 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  161881 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  142918 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  151480 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  166939 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170010 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158510 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Эпидемия гриппа в Ужгороде: со следующей недели все школы закроют на карантин

Вводят карантин до 9 февраля - такое решение приняли на заседании противоэпидемической комиссии. Сейчас эпидемическая ситуация в Ужгороде на 5 неделе классифицируется как эпидемия высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1%

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Оккупанты усиливают тоталитарный режим в Мелитополе, устанавливая дополнительные камеры

россияне, оккупировавшие Мелитополь, строят заборы вдоль дорог и устанавливают камеры на перекрестках, чтобы круглосуточно следить за жителями.

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Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия

Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия.

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Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной в знак протеста против решения Европейской Комиссии продлить торговые льготы для украинского аграрного экспорта.

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"Звуки Украины": ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Японии проведут иммерсивный концерт

Концерт "The Sound of Ukraine" состоится 23 февраля в Посольстве Канады в Японии ко второй годовщине вторжения россии в Украину с участием украинского композитора Тимура Полянского и скрипача Чие Савады.

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По прогнозам Национального банка Украины, в 2024 году международная финансовая поддержка Украины останется на высоком уровне - около 37 миллиардов долларов США.

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Внешнее финансирование будет медленно сокращаться - НБУ

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Украина вернула еще 4 детей из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

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Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных территорий

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"Не имею в этом никаких сомнений": Кулеба уверен, что решение об использовании замороженных активов рф будет принято в этом году

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Руководителя одного из департаментов министерства обороны отстранили от исполнения обязанностей в связи с сообщением о подозрении в уголовном производстве.

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Отстранен руководитель департамента Минобороны из-за объявления подозрения в уголовном производстве

Около 20 человек задержаны в ходе расследования секс-торговли в штате Джорджия

Полиция арестовала 19 человек в доме, в штате Джорджия, которых подозревают по делу о секс-торговле.

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Около 20 человек задержаны в ходе расследования секс-торговли в штате Джорджия