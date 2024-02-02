Епідемія грипу в Ужгороді: з наступного тижня всі школи закриють на карантин

Через значне збільшення кількості хворих на грип, з наступного тижня всі школи Ужгорода закриють на карантин. Про це заявила Ужгородська міська рада, передає УНН.

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Із понеділка, 5 лютого, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода незалежно від форми власності – карантин. Запроваджують його поки що на тиждень, до 9 лютого – таке рішення прийняли сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді - резюмували у відомстві.

Карантин стосується також міських мистецьких та спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять.

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Водночас дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

Доповнення

В міськраді пояснили, що наразі фіксується різке ускладнення епідситуації із захворюваністю ГРВІ та грип в Ужгороді – протягом тижня зареєстровано 1985 випадків захворювань, порівняно із минулим тижнем це більше на 69,5%.

Окрім того, відмічають циркуляцію COVID-19 та грипу типу А і В.

Також зазначається, що переважна більшість хворих (55,5%) це діти, а захворюваність дітей шкільного віку зросла у 2,3 раза. також На 36,3% зросла кількість госпіталізованих у медичні заклади міста, 85% із них – діти.

Таким чином епідемічна ситуація в Ужгороді на 5 тижні класифікується як епідемія високої інтенсивності з перевищенням епідпорогу на 80,1% - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Згідно з даними МОЗ, станом на 1 лютого, в трьох областях України перевищено епідемічний поріг через підвищення захворюваності ГРВІ, грип та COVID-19. За минулий тиждень від коронавірусу померли 34 українці, ще вісім - від коронавірусу.

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