На Київщині різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Київ • УНН
Захворюваність на грип та ГРВІ у Київській області минулого тижня зросла на 39% порівняно з попереднім тижнем, при цьому 44% нових випадків захворювання припадає на дітей. О
У Київській області за минулий тиждень у порівнянні з попереднім захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 39%. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації, передає УНН.
Деталі
Під час брифінгу завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Валентина Ліпчанчук заявила, що захворюваність серед дітей зросла на 44%.
За минулий тиждень у порівнянні з попереднім захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 39%. Наразі її рівень незначно перевищує епідемічний поріг (+8%)
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За її словами, найвищі рівні захворюваності зареєстровано у Бориспільському районі, найнижчі – у Вишгородському районі Вона також зауважила, що половину від загальної кількості хворих становлять діти.
Окрім того, кількість госпіталізованих зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 44,8%, госпіталізовано 302 особи, з них – 183 дитини.
Доповнення
У зв’язку з підвищенням рівня захворюваності, впродовж минулого тижня в 33 навчальних закладах Київської області були запроваджені обмежувальні заходи – дистанційне навчання: в Бориспільському районі, Фастівському та Броварському районах.
Нагадаємо
На Рівненщині через значне перевищення епідеміологічного захворювання на грип та ГРВІ частина школярів тимчасово перейде до дистанційного навчання.