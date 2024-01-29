На Рівненщині епідпоріг із грипу та ГРВІ перевищив 34%: частину шкіл перевели на дистанційку
Київ • УНН
У Рівненській області України шість шкіл тимчасово перейшли на дистанційне навчання через значне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції.
На Рівненщині через значне перевищення епідеміологічного захворювання на грип та ГРВІ частина школярів тимчасово перейде до дистанційного навчання. Про це заявив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.
Деталі
За його словами, за минулий тиждень 9427 жителів області захворіли на грип та ГРЗ. Це на 35% більше, ніж за попередні сім днів. Збільшилася і кількість госпіталізацій, пов'язаних з гострими респіраторними хворобами.
Через значну захворюваність на дистанційне навчання перейшли шість шкіл. А саме: Рівненський ліцей №7, Рафалівський Петропавлівський ліцей, Людинський ліцей, Зносицький ліцей, Пісківський ліцей, Костопільський ліцей №6
Він також пояснив, що наразі більшість хворих це діти, але й серед дорослих захворюваність зросла на чверть.
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Рівень захворюваності високий та перевищує епідемпоріг на 34%
Доповнення
Коваль зауважив, що дієвим захистом від респіраторних інфекцій є вакцинація. Також він нагадав, що ефективним способом запобігти поширенню захворювання залишається масковий режим.
Нагадаємо
Згідно з даними МОЗ, захворюваність на грип А та В в Україні зростає швидше, ніж у попередні роки, конкуруючи з темпами поширення Covid-19.
Однак епідеміологічна ситуація залишається під контролем і наразі не потребує запровадження протиепідемічних заходів на національному рівні.
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