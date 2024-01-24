Кількість вірусів грипу А і В в Україні починає конкурувати з Covid-19 - МОЗ

Станом на сьогодні кількість вірусів грипу А і В значно більша, ніж у попередні роки й він вже починає конкурувати з Covid-19. Але епідеміологічна ситуація в Україні контрольована, протиепідеміологічних заходів не застосовується. Про це розповів під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.

Сьогодні ми продовжуємо епідмоніторинг гострих респіраторних вірусних інфекцій, до яких відносяться і Covid-19, і грип. В Україні за останні три роки розпочалась активна циркуляція вірусів грипу. Коли була пандемія Covid, то випадки захворювання на грип було одиничні. Сьогодні кількість вірусів грипу А і Б значно більша, ніж у попередні роки й він вже починає конкурувати з Covid-19", - сказав Ляшко.

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Він додав, що на сьогодні епідеміологічна ситуація в Україні контрольована, вона в межах епідпорогів.

Ми відслідковуємо, тому ніяких додаткових протиепідеміологічних заходів національного рівня не застосовується, - зазначив міністр.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що у разі зростання кількості випадків на грип, то будуть проводитися заходи, які прописані нормативно-правовими актами.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров'я України не бачить необхідності в національному карантині через грип та COVID-19, покладаючись на регіональні заходи та протиепідемічні протоколи.