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Кількість вірусів грипу А і В в Україні починає конкурувати з Covid-19 - МОЗ

Кількість вірусів грипу А і В в Україні починає конкурувати з Covid-19 - МОЗ

Київ • УНН

 • 23654 перегляди

Захворюваність на грип А та В в Україні зростає швидше, ніж у попередні роки, конкуруючи з темпами поширення Covid-19. Однак епідеміологічна ситуація залишається під контролем і наразі не потребує запровадження протиепідемічних заходів на національному рівні.

Станом на сьогодні кількість вірусів грипу А і В значно більша, ніж у попередні роки й він вже починає конкурувати з Covid-19. Але епідеміологічна ситуація в Україні контрольована, протиепідеміологічних заходів не застосовується. Про це розповів під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.

Сьогодні ми продовжуємо епідмоніторинг гострих респіраторних вірусних інфекцій, до яких відносяться і Covid-19, і грип. В Україні за останні три роки розпочалась активна циркуляція вірусів грипу. Коли була пандемія Covid, то випадки захворювання на грип було одиничні. Сьогодні кількість вірусів грипу А і Б значно більша, ніж у попередні роки й він вже починає конкурувати з Covid-19",

- сказав Ляшко.

Деталі

Він додав, що на сьогодні епідеміологічна ситуація в Україні контрольована, вона в межах епідпорогів.

Ми відслідковуємо, тому ніяких додаткових протиепідеміологічних заходів національного рівня не застосовується,

- зазначив міністр.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що у разі зростання кількості випадків на грип, то будуть проводитися заходи, які прописані нормативно-правовими актами.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров'я України не бачить необхідності в національному карантині через грип та COVID-19, покладаючись на регіональні заходи та протиепідемічні протоколи.

Павло Башинський

Павло Башинський

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