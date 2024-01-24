Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав

По состоянию на сегодня количество вирусов гриппа А и В значительно больше, чем в предыдущие годы и он уже начинает конкурировать с Covid-19. Но эпидемиологическая ситуация в Украине контролируемая, противоэпидемиологических мероприятий не применяется. Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Сегодня мы продолжаем эпидмониторинг острых респираторных вирусных инфекций, к которым относятся и Covid-19, и грипп. В Украине за последние три года началась активная циркуляция вирусов гриппа. Когда была пандемия Covid, то случаи заболевания гриппом были единичные. Сегодня количество вирусов гриппа А и Б значительно больше, чем в предыдущие годы и он уже начинает конкурировать с Covid-19", - сказал Ляшко.

Детали

Он добавил, что на сегодня эпидемиологическая ситуация в Украине контролируемая, она в пределах эпидпорогов.

Мы отслеживаем, поэтому никаких дополнительных противоэпидемиологических мероприятий национального уровня не применяется, - отметил министр.

В то же время глава Минздрава отметил, что в случае роста количества случаев гриппа, то будут проводиться мероприятия, которые прописаны нормативно-правовыми актами.

Напомним

Министерство здравоохранения Украины не видит необходимости в национальном карантине из-за гриппа и COVID-19, полагаясь на региональные меры и противоэпидемические протоколы.