Через грип з наступного тижня вінницькі школярі навчатимуться онлайн

З понеділка, 29 січня, всі школярі Вінницької громади перейдуть на навчання в онлайн форматі з метою профілактики грипу. Про це повідомила Вінницька міська рада, передає УНН.

Деталі

Згідно з рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 29 січня, всі школярі Вінницької громади перейдуть на навчання в онлайн форматі.

Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на грип А в нашій громаді. Отож, на найближчий період ініціювали онлайн-навчання. Батьки дітей вже отримали повідомлення від шкіл щодо переходу на навчання у такому форматі. Їм рекомендують підтримувати контакт з учителями та дотримуватися розкладу занять – коментує директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

Доповнення

З метою профілактики грипу у містян, було вирішено обмежити скупчення дітей в організованих колективах. Тому сьогодні вінницька міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення відправити усх школярів на онлайн навчання.

Оксана Яценко також зауважила, що такі рекомендації не порушують основні принципи освіти, а уповноважені особи і надалі слідкуватимуть за ситуацією.

Нагадаємо

Минулого разі вінницькі школярі перейшли на онлайн навчання через спалах гепатиту А. Про відповідне рішення повідомляли 27 жовтня 2023 року. Проте вже 13 листопада діти повернулися до звичного формату навчання — офлайн.

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