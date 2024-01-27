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Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн

Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 08:02  •  5239 просмотра

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С понедельника, 29 января, все школьники Винницы перейдут на онлайн-обучение, чтобы предотвратить распространение гриппа А. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам безопасности в связи со стремительным ростом заболеваемости гриппом.

С понедельника, 29 января, все школьники Винницкой общины перейдут на обучение в онлайн формате с целью профилактики гриппа. Об этом сообщил Винницкий городской совет, передает УНН.

Детали 

Согласно решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 29 января, все школьники Винницкой общины перейдут на обучение в онлайн формате.

Такое решение связано со стремительным ростом количества больных гриппом А в нашей громаде. Поэтому, на ближайший период инициировали онлайн-обучение. Родители детей уже получили сообщение от школ о переходе на обучение в таком формате. Им рекомендуют поддерживать контакт с учителями и придерживаться расписания занятий

- комментирует директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.

Дополнение

С целью профилактики гриппа у горожан, было решено ограничить скопление детей в организованных коллективах. Поэтому сегодня винницкая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение отправить всех школьников на онлайн обучение.

Оксана Яценко также отметила, что такие рекомендации не нарушают основные принципы образования, а уполномоченные лица и в дальнейшем будут следить за ситуацией.

Напомним

В прошлом случае винницкие школьники перешли на онлайн обучение из-за вспышки гепатита А. О соответствующем решении сообщали 27 октября 2023 года. Однако уже 13 ноября дети вернулись к привычному формату обучения - оффлайн.

Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав24 январь 2024, 16:01 • 20436 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Здоровье
Через грип з наступного тижня вінницькі школярі навчатимуться онлайн
Due to the flu, Vinnytsia schoolchildren will study online starting next week
Новости по теме

Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн

С понедельника, 29 января, все школьники Винницы перейдут на онлайн-обучение, чтобы предотвратить распространение гриппа А. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам безопасности в связи со стремительным ростом заболеваемости гриппом.

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