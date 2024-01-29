На Ривненщине эпидпорог по гриппу и ОРВИ превысил 34%: часть школ перевели на дистанционку
Киев • УНН
В Ровенской области Украины шесть школ временно перешли на дистанционное обучение из-за значительного роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.
На Ровенщине из-за значительного превышения эпидемиологического заболевания гриппом и ОРВИ часть школьников временно перейдет на дистанционное обучение. Об этом заявил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает УНН.
Детали
По его словам, за прошедшую неделю 9427 жителей области заболели гриппом и ОРЗ. Это на 35% больше, чем за предыдущие семь дней. Увеличилось и количество госпитализаций, связанных с острыми респираторными болезнями.
Из-за значительной заболеваемости на дистанционное обучение перешли шесть школ. А именно: Ривненский лицей №7, Рафаловский Петропавловский лицей, Людинский лицей, Зносицкий лицей, Песковский лицей, Костопольский лицей №6
Он также пояснил, что сейчас большинство больных это дети, но и среди взрослых заболеваемость выросла на четверть.
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Уровень заболеваемости высокий и превышает эпидемпорог на 34%
Дополнение
Коваль отметил, что действенной защитой от респираторных инфекций является вакцинация. Также он напомнил, что эффективным способом предотвратить распространение заболевания остается масочный режим.
Напомним
Согласно данным Минздрава, заболеваемость гриппом А и В в Украине растет быстрее, чем в предыдущие годы, конкурируя с темпами распространения Covid-19.
Однако эпидемиологическая ситуация остается под контролем и пока не требует введения противоэпидемических мероприятий на национальном уровне.
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На Ривненщине эпидпорог по гриппу и ОРВИ превысил 34%: часть школ перевели на дистанционку
В Ровенской области Украины шесть школ временно перешли на дистанционное обучение из-за значительного роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.
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