На Киевщине резко возросло количество больных гриппом и ОРВИ

В Киевской области за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 39%. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Во время брифинга заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины" Валентина Липчанчук заявила, что заболеваемость среди детей выросла на 44%.

За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 39%. Сейчас ее уровень незначительно превышает эпидемический порог (+8%) - сказала Липчанчук.

Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн

По ее словам, самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Бориспольском районе, самые низкие - в Вышгородском районе Она также отметила, что половину от общего количества больных составляют дети.

Кроме того, количество госпитализированных выросло по сравнению с предыдущей неделей на 44,8%, госпитализированы 302 человека, из них - 183 ребенка.

Дополнение

В связи с повышением уровня заболеваемости, в течение прошлой недели в 33 учебных заведениях Киевской области были введены ограничительные меры - дистанционное обучение: в Бориспольском районе, Фастовском и Броварском районах.

Напомним

На Ровенщине из-за значительного превышения эпидемиологического заболевания гриппом и ОРВИ часть школьников временно перейдет к дистанционному обучению.