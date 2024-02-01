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Від COVID і грипу за тиждень померли 42 українці

Від COVID і грипу за тиждень померли 42 українці

Київ • УНН

 • 23547 перегляди

42 українці померли від COVID та грипу за останній тиждень, оскільки епідемічний поріг був перевищений у 3 областях через зростання кількості випадків захворювань.

В трьох областях України перевищено епідемічний поріг через підвищення захворюваності ГРВІ, грип та COVID-19.  За минулий тиждень від коронавірусу померли 34 українці, ще вісім - від коронавірусу. Про це УНН повідомляє із посиланням на МОЗ

Деталі 

За даними МОЗ, станом на 31 січня зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У пʼяти областях — Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській — середній рівень. В інших регіонах — неепідемічний рівень.

За попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 185 402 українці, з них 96 120 — діти віком до 17 років. Діагноз "COVID-19" встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 — діти. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім — серед хворих на грип

- йдеться у повідомленні МОЗ. 

Зазначається, що усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

"Україна перебуває в середині епідемічного сезону з грипу та ГРВІ. Наразі через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни спостерігається підйом захворюваності на ГРВІ, зокрема серед дітей. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією", — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. 

Як повідомляється, у разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді можуть локально впроваджуватись заходи для  зниження ризику та поширення епідемії. Йдеться про запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо.

В Україні циркулює 15 штамів коронавірусу - Кузін11.01.24, 13:15 • 141177 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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