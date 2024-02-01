От COVID и гриппа за неделю умерли 42 украинца
Киев • УНН
42 украинца умерли от COVID и гриппа за последнюю неделю, поскольку эпидемический порог был превышен в 3 областях из-за роста количества случаев заболеваний.
В трьох областях Украины превышен эпидемический порог из-за повышения заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. За прошедшую неделю от коронавируса умерли 34 украинца, еще восемь - от коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 31 января зарегистрирован высокий уровень превышения эпидемического порога в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В пяти областях - Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской - средний уровень. В остальных регионах - неэпидемический уровень.
За предыдущую неделю, с 22 по 28 января, ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 185 402 украинца, из них 96 120 - дети в возрасте до 17 лет. Диагноз "COVID-19" установлен в течение недели 3 492 пациентам. В больницы госпитализированы 6 120 человек, из них 2 607 - дети. Медики сообщили о 34 летальных случаях среди больных коронавирусной инфекцией и восемь - среди больных гриппом
Отмечается, что все умершие не имели профилактических прививок против гриппа и не были вакцинированы против COVID-19.
"Украина находится в середине эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ. Сейчас из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, в частности среди детей. Учитывая данные еженедельного мониторинга, ожидается, что с января и до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией", - отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Как сообщается, в случае осложнения эпидситуации в той или иной общине могут локально внедряться меры для снижения риска и распространения эпидемии. Речь идет о введении масочного режима, социального дистанцирования, соблюдения требований личной гигиены, температурного режима, отмены массовых мероприятий до нормализации ситуации и тому подобное.
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин11.01.24, 13:15 • 141167 просмотров