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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован

Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 08:09  •  32207 просмотра

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Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил народного депутата Даниила Гетманцева в попытке незаконного влияния на судебное дело, в котором фигурирует потенциальный бизнес-конкурент в торговле контрафактными сигаретами, и призвал немедленно арестовать Гетманцева за давление на суд.

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в своей заметке требует от суда принятия определенного решения для того, чтобы убрать вероятного конкурента в нелегальном бизнесе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Детали

Ранее Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.

Первое - я считаю, что любой народный депутат, который вместо того, чтобы писать на судью заявление в ВСП, в НАБУ, в правоохранительные органы, начинает давить на суд с применением уличных методов, угроз и так далее, любой народный депутат за подобные действия должен быть сразу же арестован. Потому что, если этого не будет - у нас в стране никогда не будет правосудия,

- отметил Мосийчук.

По его словам, в случае Гетманцева все еще хуже, ведь глава налогового комитета давит на суд для ареста имущества предпринимателя, который, по его мнению осуществляет противоправную деятельность.

И третье - он это делает не просто так, а, потому что этот предприниматель гипотетически является его конкурентом в контрафакте, в бизнесе нелегальном. Потому что именно Гетманцев и Сокур (и.о. заместителя председателя ГНС Евгений Сокур - ред.), который по факту руководит ГНС, они контролируют на территории Хмельницкой области контрафактную фабрику по выпуску контрафактных сигарет, которые контрабандным путем доставляются в ЕС. В совокупности надо на заборах у Гетманцева писать и указывать, что вот человек, который стоит за контрафактом в Украине,

- подчеркнул Мосийчук.

По его мнению, Гетманцев сделал сообщение, чтобы перевести на других стрелки.

Экс-депутат добавил, что имеет свидетелей противоправной деятельности Гетманцева, которые готовы рассказывать в том числе международному сообществу о крышевании Гетманцевым и компанией контрафактного бизнеса. Мосийчук также отметил, что готов предоставить соответствующий фактаж.

Добавим

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.

Напомним

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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