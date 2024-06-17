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Ексдепутат про допис Гетманцева: депутат, який починає тиснути на суд за допомогою вуличних методів має бути відразу заарештований

Київ • УНН

 • 112491 перегляди

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук звинуватив народного депутата Данила Гетманцева у спробі незаконного впливу на судову справу, в якій фігурує потенційний бізнес-конкурент у торгівлі контрафактними сигаретами, і закликав негайно заарештувати Гетманцева за тиск на суд.

Ексдепутат про допис Гетманцева: депутат, який починає тиснути на суд за допомогою вуличних методів має бути відразу заарештований

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму дописі вимагає від суду ухвалення певного рішення для того, щоб прибрати ймовірного конкурента у нелегальному бізнесі. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Деталі

Раніше Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність.

Перше - я вважаю, що будь-який народний депутат, який замість того, щоб писати на суддю заяву в ВРП, в НАБУ, в правоохоронні органи, починає тиснути на суд із застосуванням вуличних методів, погроз і так далі, будь-який народний депутат за подібні дії має бути одразу ж заарештований. Тому що, якщо цього не буде - у нас в країні ніколи не буде правосуддя,

- зазначив Мосійчук.

За його словами, у випадку Гетманцева все ще гірше, адже голова податкового комітету тисне на суд задля арешту майна підприємця, який, на його думку здійснює протиправну діяльність.

І третє - він це робить не просто так, а, тому що цей підприємець гіпотетично являється його конкурентом в контрафакті, в бізнесі нелегальному. Тому що саме Гетманцев і Сокур (в.о. заступника голови ДПС Євгеній Сокур – ред.), який по факту керує ДПС, вони контролюють на території Хмельницької області контрафакту фабрику по випуску контрафактних цигарок, які контрабандним шляхом доставляються в ЄС. В сукупності треба на парканах у Гетманцева писати і вказувати, що ось людина, яка стоїть за контрафактом в Україні,

- підкреслив Мосійчук.

На його думку, Гетманцев зробив допис, щоб перевести на інших стрілки.

Ексдепутат додав, що має свідків протиправної діяльності Гетманцева, які готові розповідати тому числі міжнародній спільноті про кришування Гетманцевим і компанією контрафактного бізнесу. Мосійчук також зазначив, що готовий надати відповідний фактаж.

Додамо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.

Нагадаємо

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.

Лілія Подоляк

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