Джули Дэвис покидает пост посла США в Украине - СМИ
Киев • УНН
Джули Дэвис покидает пост из-за несогласия с Трампом относительно помощи Украине. Дипломат начала работу в Киеве только в мае 2025 года.
Исполняющая обязанности посла США в Украине Джули Дэвис покинет свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Financial Times, передает УНН.
По информации СМИ, "разногласия" касаются несогласия Дэвис с позицией Трампа в вопросе помощи Украине.
Как сообщается на сайте посольства США, "посол Джули С. Дэвис приступила к исполнению обязанностей временной поверенной в делах в посольстве США в Киеве 5 мая 2025 года".
Посол Джули С. Дэвис с 2023 года занимает должность посла США на Кипре и будет оставаться аккредитованной там в течение своего пребывания в Киеве.
Посол Дэвис является карьерным дипломатом высшего руководящего состава дипломатической службы США. Ее 30-летняя карьера в Государственном департаменте США охватывает многочисленные командировки в страны Восточной Европы.
До назначения послом в Республику Кипр посол Дэвис работала специальным посланником по вопросам беларуси в Вильнюсе в Литве. В 2020 году она была утверждена первым послом США в республике беларусь с 2008 года. Ранее посол Дэвис работала заместителем помощника Государственного секретаря США по делам Западной Европы и ЕС в Бюро по делам Европы и Евразии, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО. До этого она работала руководителем аппарата заместителя Государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов, а также директором Оперативного центра Государственного департамента США. Среди других назначений — работа в международном штабе НАТО и в посольствах Грузии, Украины и россии.
Посол Дэвис получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и степень магистра Школы международных отношений Принстонского университета.