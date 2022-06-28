Джонсон о вражеском обстреле ТЦ в Кременчуге: путин еще раз показал глубину жестокости
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил российский ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг. Об этом он заявил на встрече лидеров G7 в Баварии, передает The Guardian, пишет УНН.
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“Это ужасное нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую падает российский лидер”, — подчеркнул Джонсон.
“Снова наши мысли из семьями невинных жертв Украины. Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется”, — добавил он.
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Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
Сейчас известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из них 25 – госпитализированы.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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