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Джонсон о вражеском обстреле ТЦ в Кременчуге: путин еще раз показал глубину жестокости

Киев • УНН

 • 180531 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил российский ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг. Об этом он заявил на встрече лидеров G7 в Баварии, передает The Guardian, пишет УНН.

Цитата

“Это ужасное нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую падает российский лидер”, — подчеркнул Джонсон.

“Снова наши мысли из семьями невинных жертв Украины. Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется”, — добавил он.

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Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

Сейчас известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из них 25 – госпитализированы.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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