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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25597 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області

Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області

Київ • УНН

 • 156375 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Рашисти завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці. Кількість жертв збільшилася до 10, поранено 40 людей.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа по всій площі торговельного центру — близько 50 тисяч квадратних метрів.

Як інформує ДСНС, станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ “Амстор” складає 10 300 кв. м. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки.

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