Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області

Цитата

“У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Рашисти завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці. Кількість жертв збільшилася до 10, поранено 40 людей.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа по всій площі торговельного центру — близько 50 тисяч квадратних метрів.



Як інформує ДСНС, станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ “Амстор” складає 10 300 кв. м. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки.