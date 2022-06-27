Россияне ударили по ТРЦ в Кременчуге ракетами Х-22 из Курской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские оккупанты ударили по торгово-развлекательному центру в Кременчуге ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
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“В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенных из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты рашистов слетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись с Курской области”, — говорится в сообщении.
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Рашисты нанесли ракетный удар по ТРЦ “Амстор” в Кременчуге. Число жертв увеличилось до 10, ранено 40 человек.
В результате обстрела возник пожар по всей площади торгового центра — около 50 тысяч квадратных метров.
Как информирует ГСЧС, по состоянию на 19:15 площадь пожара в здании ТЦ “Амстор” составляет 10 300 кв. м. К работам привлечено 130 человек, 23 ед. техники ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци.
Дополнительно направлено 90 человек и 20 ед. техники.