Удар по ТРЦ у Кременчуці: кількість загиблих збільшилася до 10, поранених - до 40

Цитата

“10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Начальник головного управління ДСНС Полтавщини Володимир Сологуб повідомив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа по всій площі торговельного центру – близько 50 тисяч квадратних метрів.

Працює 18 одиниць техніки, пожежний поїзд та 80 людей особового складу ДСНС. Направлені додаткові сили і засоби. Ситуація складна, але в той же час, розповсюдження пожежі відсутні, проводиться гасіння.