Удар по ТРЦ у Кременчуці: кількість загиблих збільшилася до 10, поранених - до 40
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Внаслідок ракетного обстрілу рашистами торговельного центру у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 10, поранено 40 людей. Про це у своєму Телеграм повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.
Цитата
“10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Начальник головного управління ДСНС Полтавщини Володимир Сологуб повідомив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа по всій площі торговельного центру – близько 50 тисяч квадратних метрів.
Працює 18 одиниць техніки, пожежний поїзд та 80 людей особового складу ДСНС. Направлені додаткові сили і засоби. Ситуація складна, але в той же час, розповсюдження пожежі відсутні, проводиться гасіння.