Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших увеличилось до 10, раненых – до 40
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате ракетных обстрелов рашистами торгового центра в Кременчуге количество погибших увеличилось до 10, ранены 40 человек. Об этом в своем Телеграмме сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.
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“10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов теперь”, – говорится в сообщении.
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Начальник главного управления ГСЧС Полтавщины Владимир Сологуб сообщил, что в результате обстрела возник пожар по всей площади торгового центра – около 50 тысяч квадратных метров.
Работает 18 единиц техники, пожарный поезд и 80 человек личного состава ГСЧС. Направлены дополнительные силы и средства. Ситуация сложная, но в то же время, распространения пожара отсутствуют, производится тушение.