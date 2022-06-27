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Удар по ТЦ у Кременчуці: пожежа охопила всю будівлю, під завалами знаходяться люди

Удар по ТЦ у Кременчуці: пожежа охопила всю будівлю, під завалами знаходяться люди

Київ • УНН

 • 172614 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Внаслідок ракетного обстрілу рашистами торговельного центру “Амстор” у Кременчуці, пожежа спалахнула по всій території будівлі, під завалами знаходяться люди. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник головного управління ДСНС у Полтавщині Володимир Сологуб, передає УНН.

Цитата

“Внаслідок обстрілу виникла пожежа по всій площі торговельного центру. Це близько 50 тисяч квадратних метрів. Зараз на пожежі працює 18 одиниць техніки, пожежний поїзд та 80 людей особового складу ДСНС. Направлені додаткові сили і засоби. Наразі ситуація складна, але в той же час, розповсюдження пожежі відсутні, проводиться гасіння. На даний час швидкі забрали вже двоє загиблих, та 16 поранених, але ми не розуміємо, скільки ще під завалами залишається людей”, – зазначив Сологуб.

Деталі

В той же час, голова військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін повідомив, що по Полтаві влучань не було, однак мешканці чули вибухи у Кременчуці.

Він також додав, що інформація стосовно типу ракет, якими рашисти вдарили по будівлі центру, наразі відсутня.

“Влучань по місту Полтава не було. Я сам знаходився у Полтаві під час цих вибухів. Скажу чесно, саме у Полтаві було чутно два вибухи, які сталися в Кременчуці. Люди могли сплутати. У Кременчуці немає жодних військових об’єктів, торговельний центр є мирним об’єктам. Це злочин проти людяності...Повітряна тривога лунала по всій області. Треба не нехтувати повітряною тривогою, та зберігати життя”, – сказав Лунін.

Доповнення

Рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару по торговельному центру Кременчука Полтавської області загинуло двоє людей, ще 20 дістали поранення.

Українські Національні Новини

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