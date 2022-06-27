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Окупанти вдарили по торговельному центру Кременчука, кількість жертв неможливо уявити – Зеленський

Окупанти вдарили по торговельному центру Кременчука, кількість жертв неможливо уявити – Зеленський

Київ • УНН

 • 602546 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Кількість жертв неможливо уявити, повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно”, – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій, повідомив мер міста Віталій Малецький.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що рашисти вдарили по цивільному об’єкту Кременчука. За попередніми даними, є постраждалі.

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