Окупанти вдарили по торговельному центру Кременчука, кількість жертв неможливо уявити – Зеленський

Цитата

“Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно”, – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій, повідомив мер міста Віталій Малецький.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що рашисти вдарили по цивільному об’єкту Кременчука. За попередніми даними, є постраждалі.