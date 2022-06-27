Оккупанты ударили по торговому центру Кременчуга, количество жертв невозможно представить – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Число жертв невозможно представить, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было свыше тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить. россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно”, – говорится в сообщении.
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Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям, сообщил мэр города Виталий Малецкий.
Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин отметил, что рашисты ударили по гражданскому объекту Кременчуга. По предварительным данным, есть пострадавшие.