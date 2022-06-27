Удар по ТЦ в Кременчуге: пожар охватил все здание, под завалами находятся люди
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате ракетных обстрелов рашистами торгового центра “Амстор” в Кременчуге, пожар вспыхнул по всей территории здания, под завалами находятся люди. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник главного управления ГСЧС в Полтавской области Владимир Сологуб, передает УНН.
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“В результате обстрела возник пожар по всей площади торгового центра. Это около 50 тысяч квадратных метров. Сейчас на пожаре работает 18 единиц техники, пожарный поезд и 80 человек личного состава ГСЧС. Направлены дополнительные силы и средства. Пока ситуация сложная, но в то же время, распространения пожара отсутствуют, проводится тушение. В настоящее время скорые забрали уже двое погибших и 16 раненых, но мы не понимаем, сколько еще под завалами остается людей”, – отметил Сологуб.
Детали
В то же время глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что по Полтаве попаданий не было, однако жители слышали взрывы в Кременчуге.
Он также добавил, что информация о типе ракет, которыми рашисты ударили по зданию центра, отсутствует.
“Попаданий по городу Полтава не было. Я сам находился в Полтаве во время этих взрывов. Скажу честно, именно в Полтаве было слышно два взрыва, произошедших в Кременчуге. Люди могли спутать. В Кременчуге нет никаких военных объектов, торговый центр является мирным объектом. Это преступление против человечности... Воздушная тревога звучала по всей области. Надо не пренебрегать воздушной тревогой, и сохранять жизнь”, – сказал Лунин.
Дополнение
Рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга на Полтавщине, где находилось более тысячи гражданских, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Сейчас известно, что в результате ракетного удара по торговому центру Кременчуга Полтавской области погибли два человека, еще 20 получили ранения.