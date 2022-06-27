Удар по ТЦ в Кременчуге: пожар охватил все здание, под завалами находятся люди

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КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате ракетных обстрелов рашистами торгового центра “Амстор” в Кременчуге, пожар вспыхнул по всей территории здания, под завалами находятся люди. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник главного управления ГСЧС в Полтавской области Владимир Сологуб, передает УНН.

Цитата

“В результате обстрела возник пожар по всей площади торгового центра. Это около 50 тысяч квадратных метров. Сейчас на пожаре работает 18 единиц техники, пожарный поезд и 80 человек личного состава ГСЧС. Направлены дополнительные силы и средства. Пока ситуация сложная, но в то же время, распространения пожара отсутствуют, проводится тушение. В настоящее время скорые забрали уже двое погибших и 16 раненых, но мы не понимаем, сколько еще под завалами остается людей”, – отметил Сологуб.

Детали

В то же время глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что по Полтаве попаданий не было, однако жители слышали взрывы в Кременчуге.

Он также добавил, что информация о типе ракет, которыми рашисты ударили по зданию центра, отсутствует.

“Попаданий по городу Полтава не было. Я сам находился в Полтаве во время этих взрывов. Скажу честно, именно в Полтаве было слышно два взрыва, произошедших в Кременчуге. Люди могли спутать. В Кременчуге нет никаких военных объектов, торговый центр является мирным объектом. Это преступление против человечности... Воздушная тревога звучала по всей области. Надо не пренебрегать воздушной тревогой, и сохранять жизнь”, – сказал Лунин.

Дополнение

Рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга на Полтавщине, где находилось более тысячи гражданских, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас известно, что в результате ракетного удара по торговому центру Кременчуга Полтавской области погибли два человека, еще 20 получили ранения.

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