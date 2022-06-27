Ракетний удар по ТЦ Кременчука: відомо про двох загиблих та 20 поранених

Цитата

“На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває”, – написав Тимошенко.

Доповнення

Рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.



