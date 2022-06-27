Ракетний удар по ТЦ Кременчука: відомо про двох загиблих та 20 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару по торговельному центру Кременчука Полтавської області загинуло двоє людей, ще 20 дістали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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“На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває”, – написав Тимошенко.
Доповнення
Рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.