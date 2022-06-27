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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 19545 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по ТЦ Кременчука: відомо про двох загиблих та 20 поранених

Ракетний удар по ТЦ Кременчука: відомо про двох загиблих та 20 поранених

Київ • УНН

 • 289031 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару по торговельному центру Кременчука Полтавської області загинуло двоє людей, ще 20 дістали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

“На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває”, – написав Тимошенко.

Доповнення

Рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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