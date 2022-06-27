Ракетный удар по ТЦ Кременчуга: известно о двух погибших и 20 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сейчас известно, что в результате ракетного удара по торговому центру Кременчуга Полтавской области погибли два человека, еще 20 получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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“На эту минуту известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается”, – написал Тимошенко.
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Рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.