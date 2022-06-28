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Ворожий обстріл ТЦ Кременчука: відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з них 25 - госпіталізовані

Ворожий обстріл ТЦ Кременчука: відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з них 25 - госпіталізовані

Київ • УНН

 • 115992 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетних ударів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 16 осіб. Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук, передає УНН.

Цитата

“Продовжуємо працювати на місці ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці. Основні задачі, що виконують зараз рятувальники це проведення аварійно-рятувальних робіт, розбір завалів та ліквідація осередків пожеж”, — наголосив він.

Деталі

Як зазначається, наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 — госпіталізовані. Інформація оновлюється.

Всі групи реагування працюють в посиленому режимі. На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово.

“Ще раз хочу наголосити: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! О 00:30 пожежу в будівлі ТЦ „Амстор“ у м. Кременчук локалізовано на площі 10 тис. 300 м кв”, — додав Крук.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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