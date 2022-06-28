Вражеский обстрел ТЦ Кременчуга: известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из них 25 - госпитализированы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате ракетных ударов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук, передает УНН.

Цитата

“Продолжаем работать на месте ракетного обстрела торгового центра в Кременчуге. Основные задачи, которые выполняют сейчас спасатели это проведение аварийно-спасательных работ, разбор завалов и ликвидация очагов пожаров”, — подчеркнул он.

Детали

Как отмечается, сейчас известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 — госпитализированы. Информация обновляется.

Все группы реагирования работают в усиленном режиме. На месте работают психологи. Работы будут проводиться круглосуточно.

“Еще раз хочу подчеркнуть: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! В 00:30 пожар в здания ТЦ „Амстор“ в г. Кременчуг локализован на площади 10 тыс. 300 м кв”, — добавил Крук.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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