Окупанти випустили дві ракети по Кременчуку: одна влучила у ТЦ, а інша - у міській стадіон

Цитата

“Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торгівельний центр, інша – в міський стадіон”, – написав він.

Доповнення

Як писав УНН, російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Внаслідок ракетного обстрілу рашистами торговельного центру у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 10, поранено 40 людей.