Окупанти випустили дві ракети по Кременчуку: одна влучила у ТЦ, а інша - у міській стадіон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Окупанти випустили дві ракети по Кременчуку на Полтавщині. Друга з них потрапила у міський стадіон. Про це у своєму Twitter повідомив Секретар Національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН.
Цитата
“Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торгівельний центр, інша – в міський стадіон”, – написав він.
Доповнення
Як писав УНН, російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Внаслідок ракетного обстрілу рашистами торговельного центру у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 10, поранено 40 людей.