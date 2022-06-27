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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти випустили дві ракети по Кременчуку: одна влучила у ТЦ, а інша - у міській стадіон

Окупанти випустили дві ракети по Кременчуку: одна влучила у ТЦ, а інша - у міській стадіон

Київ • УНН

 • 164562 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Окупанти випустили дві ракети по Кременчуку на Полтавщині. Друга з них потрапила у міський стадіон. Про це у своєму Twitter повідомив Секретар Національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

“Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торгівельний центр, інша – в міський стадіон”, – написав він.

Доповнення

Як писав УНН, російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Внаслідок ракетного обстрілу рашистами торговельного центру у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 10, поранено 40 людей.

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