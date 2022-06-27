Оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу: одна попала в ТЦ, а другая - в городской стадион
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу на Полтавщине. Вторая из них попала в городской стадион. Об этом в своем Twitter сообщил секретарь национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.
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“Выпущено две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая – в городской стадион”, – написал он.
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Как писал УНН, российские оккупанты ударили по торгово-развлекательному центру в Кременчуге ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
В результате ракетных обстрелов рашистами торгового центра в Кременчуге количество погибших увеличилось до 10, ранены 40 человек.