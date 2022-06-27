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Кременчук: з'явились фото та відео зі зруйнованого ТЦ

Кременчук: з'явились фото та відео зі зруйнованого ТЦ

Київ • УНН

 • 375209 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У соцмережах ширяться нові фото та відео зі зруйнованого торгівельного центру, по якому сьогодні вдарили рашистські окупанти у Кременчузі, пише УНН.

Деталі

Так, відео зсередини ТЦ оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який разом зі своїм керівником перебуває на місці подій.

«Ось такий вигляд мають уцілілі полиці супермаркету. Ось що наробили ці виродки. Страшно уявити той жах, який зазнали українці, прийшовши за покупками до супермаркету», - написав радник міністра у своєму Telegram-каналі.

Крім того, світлини із місця подій опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За останніми даними ДСНС, станом на 20:50 гасіння пожежі в будівлі ТЦ у місті Кременчук продовжується.

На місці пожежі виявлено тіла 10 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні).

На місці залучено 383 особи, 57 одиниць техніки, з них від ДСНС 326 осіб (в т.ч. 4 психолога), 41 од. техніки, пожежний потяг Укрзалізниці, НП 20 осіб 5 одиниць техніки, ШМД 27 осіб 9 одиниць техніки та КП «Благоустрій» 10 осіб 2 одиниць техніки.

Контекст

Російські окупанти у понеділок завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За останніми даними голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, в результаті атаки загинуло щонайменше 13 мирних мешканців міста.

Українські Національні Новини

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