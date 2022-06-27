Внаслідок ворожих обстрілів ТРЦ у Кременчуку виявлено вже 13 загиблих

Цитата

“13 загиблих внаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці”, – написав він.

Доповнення

Російські нелюди нанесли ракетний удар по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці на Полтавщині. Дві ракети були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.