Внаслідок ворожих обстрілів ТРЦ у Кременчуку виявлено вже 13 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Внаслідок ракетних ударів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 13 осіб. Про це у своєму Telegram повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.
Цитата
“13 загиблих внаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці”, – написав він.
Доповнення
Російські нелюди нанесли ракетний удар по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці на Полтавщині. Дві ракети були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.