В результате вражеских обстрелов ТРЦ в Кременчуге обнаружено уже 13 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате ракетных ударов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 13 человек. Об этом в своем Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.
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“13 погибших в результате ракетных обстрелов в Кременчуге”, – написал он.
Дополнение
Российские изверги нанесли ракетный удар по торговому центру “Амстор” в Кременчуге на Полтавщине. Две ракеты были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.