В результате вражеских обстрелов ТРЦ в Кременчуге обнаружено уже 13 погибших

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13:44 • 34410 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 57822 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 53995 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 32584 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Киев • УНН

 • 107261 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате ракетных ударов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 13 человек. Об этом в своем Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.

Цитата

“13 погибших в результате ракетных обстрелов в Кременчуге”, – написал он.

Дополнение

Российские изверги нанесли ракетный удар по торговому центру “Амстор” в Кременчуге на Полтавщине. Две ракеты были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

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