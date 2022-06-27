Кременчуг: появились фото и видео с разрушенного ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В соцсетях распространяются новые фото и видео из разрушенного торгового центра, по которому сегодня ударили рашистские оккупанты в Кременчуге, пишет УНН.
Детали
Так, видео изнутри ТЦ обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, который вместе со своим руководителем находится на месте событий.
«Вот так выглядят уцелевшие полки супермаркета. Вот что наделали эти ублюдки. Страшно представить тот ужас, который испытали украинцы, придя за покупками в супермаркет», – написал советник министра в своем Telegram-канале.
Кроме того, фотографии с места событий опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По последним данным ГСЧС, по состоянию на 20:50 тушение пожара в здании ТЦ в городе Кременчуг продолжается.
На месте пожара обнаружены тела 10 погибших, в лечебные учреждения обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы (1 человек умер в больнице).
На месте привлечены 383 человека, 57 единиц техники, из них от ГСЧС 326 человек (в т.ч. 4 психолога), 41 ед. техники, пожарный поезд Укрзализныци, ЧП 20 человек 5 единиц техники, СМП 27 человек 9 единиц техники и КП «Благоустройство» 10 человек 2 единиц техники.
Контекст
Российские оккупанты в понедельник нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
По последним данным главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, в результате атаки погибло по меньшей мере 13 мирных жителей города.