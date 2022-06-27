Обстріл ТЦ Кременчука: розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні, 27 червня, окупанти здійснили ракетний обстріл м. Кременчук Полтавської області, внаслідок якого повністю зруйновано торговий центр. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Цитата
“За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 27 червня 2022 року збройні сили рф здійснили ракетний обстріл м. Кременчук Полтавської області, внаслідок якого повністю зруйновано цивільний об’єкт — торговий центр.
Рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.
Наразі відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.
“Вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області”, — додали в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо
У соцмережах ширяться фото та відео зі зруйнованого торгівельного центру, по якому 27 червня вдарили рашистські окупанти у Кременчузі.