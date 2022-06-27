Обстрел ТЦ Кременчуга: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сегодня, 27 июня, оккупанты осуществили ракетный обстрел г. Кременчуг Полтавской области, в результате которого полностью разрушен торговый центр. При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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“При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 27 июня 2022 года вооруженные силы рф осуществили ракетный обстрел г. Кременчуг Полтавской области, в результате которого полностью разрушен гражданский объект — торговый центр.
Спасатели продолжают разбирать обломки здания. Эта работа усложнена из-за пожара, меры по локализации которой продолжаются.
Сейчас известно о 13 погибших, тела которых извлечены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии, 1 человек от полученных травм скончался в больнице.
“Уже поступило более 40 заявлений от граждан о исчезновении их родных. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области”, — добавили в Офисе Генпрокурора.
Напомним
В соцсетях распространяются фото и видео из разрушенного торгового центра, по которому 27 июня ударили рашистские оккупанты в Кременчуге.