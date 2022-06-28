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Макрон: бомбардування росією ТЦ у Кременчуці – це абсолютний жах

Макрон: бомбардування росією ТЦ у Кременчуці – це абсолютний жах

Київ • УНН

 • 304397 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон написав у Twitter, що “бомбардування ТЦ у Кременчуці росією – це абсолютний жах”, передає УНН.

Цитата

“Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу”, — зазначив Макрон.

При цьому президент Франції додав: “російський народ має бачити правду”.

Нагадаємо 

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з них 25 - госпіталізовані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кременчук: з’явились фото та відео зі зруйнованого ТЦ

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