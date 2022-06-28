Макрон: бомбардировка россией ТЦ в Кременчуге – это абсолютный ужас
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что “бомбардировки ТЦ в Кременчуге россией – это абсолютный ужас”, передает УНН.
Цитата
“Мы разделяем боль семей погибших. И гнев на такой позор”, — отметил Макрон.
При этом президент Франции добавил: “российский народ должен видеть правду”.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Сейчас известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из них 25 – госпитализированы.
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