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Монастирський про ворожий обстріл ТЦ у Кременчуці: це акт тероризму

Монастирський про ворожий обстріл ТЦ у Кременчуці: це акт тероризму

Київ • УНН

 • 139087 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Приліт російської ракети в торговий центр “Амстор” — це акт тероризму. Президент росії володимир путін дав вказівку завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні і приклад тому ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що російські окупанти спеціально підбирають час, щоб вразити найбільше число мирних жителів.

“Це говорить, що путін дав вказівку бити по цивільних об’єктах. Без розбору, хто саме там знаходиться. Вибирати час, коли люди там або сплять, якщо мова про житлові квартали, або, якщо ми говоримо про об’єкти як ТЦ, вибирають час, коли там багато людей” — сказав Монастирський.

Наразі у знищеному ТЦ “Амстор” триває пошуково-рятувальна операція.

“Те, що бачу на власні очі, — це пекло, в яке перетворили росіяни мирне місто. Нелюди. Ракетним пострілом вони безжалісно обернули в руїни торговельний центр. На жаль, уже відомо про 16 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Також є понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитись під час обстрілу в торгівельному центрі. Сотні рятувальників витягують із-під завалів людей. Їм допомагають патрульні, нацгвардійці та цивільні. Попри втому та отруйний чадний дим, продовжують шукати людей”, — сказав Монастирський.

Він також наголосив, що поруч не знаходилося жодних військових чи інфраструктурних об’єктів. росія цинічно атакує мирні міста, знищує торговельні центри з людьми усередині.

“Цей злочин буде детально задокументований слідчими Національної поліції та стане ще одним доказом винищення українського народу. Світ має знати, що росія — це держава-терорист”, — додав Монастирський.

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Також він розповів, що був здійснений опис співробітників магазину, які перебували в ТЦ. Із 10 з них, поки що немає зв‘язку. Вони є безвісти зниклими.

“Щодо відвідувачів, за інформацією співробітників магазину, ми відвідали лікарню, де перебувають поранені, нам вдалося з ними поспілкуватися, багато хто з них стверджує, що більшість відвідувачів змогли вийти з ТЦ. Хоча, ми спілкувалися в тому числі і з деякими відвідувачами, які зазнали поранень. Був сигнал тривоги, але не всі відвідувачі, та не всі робітники вийшли на час тривоги”, — наголосив Монастирський.

Він закликав дотримуватись порядку евакуації під час оголошення повітряної тривоги та йти в укриття.

“Ті люди, які були, власне, легко поранені, отримали кантузію, вони знаходилися якраз на вулиці. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги”, — додав він.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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