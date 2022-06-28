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Монастырский о вражеском обстреле ТЦ в Кременчуге: это акт терроризма

Монастырский о вражеском обстреле ТЦ в Кременчуге: это акт терроризма

Киев • УНН

 • 139086 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Прилет российской ракеты в торговый центр “Амстор” — это акт терроризма. Президент россии владимир путин дал указание наносить удары по гражданским объектам в Украине и пример тому ракетный обстрел ТЦ в Кременчуге. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает УНН.

Детали

Он отметил, что российские оккупанты специально подбирают время, чтобы поразить наибольшее число мирных жителей.

“Это говорит, что путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или, если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей” — сказал Монастырский.

Сейчас в уничтоженном ТЦ “Амстор” продолжается поисково-спасательная операция.

“То, что вижу на собственные глаза, — это ад, в который превратили русские мирный город. Нелюди. Ракетным выстрелом они безжалостно обратили в развалины торговый центр. К сожалению, уже известно о 16 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре. Сотни спасателей извлекают из-под завалов людей. Им помогают патрульные, нацгвардейцы и гражданские. Несмотря на усталость и ядовитый угарный дым, продолжают искать людей”, — сказал Монастырский.

Он также подчеркнул, что рядом не находилось никаких военных или инфраструктурных объектов. россия цинично атакует мирные города, уничтожает торговые центры с людьми внутри.

“Это преступление будет детально задокументировано следователями Национальной полиции и станет еще одним доказательством истребления украинского народа. Мир должен знать, что россия — это государство-террорист”, — добавил Монастырский.

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Также он рассказал, что было произведено описание сотрудников магазина, находившихся в ТЦ. С 10 из них, пока что нет связи. Они являются без вести пропавшими.

“Относительно посетителей, по информации сотрудников магазина, мы посетили больницу, где находятся раненые, нам удалось с ими пообщаться, многие из них утверждают, что большинство посетителей смогли выйти из ТЦ. Хотя, мы общались в том числе и с некоторыми посетителями, которые получили ранения. Был сигнал тревоги, но не все посетители, и не все рабочие вышли на время тревоги”, — подчеркнул Монастырский.

Он призвал соблюдать порядок эвакуации во время объявления воздушной тревоги и идти в укрытие.

“Те люди, которые были, собственно, легко ранены, получили кантузию, они находились как раз на улице. Поэтому не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги”, — добавил он.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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