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Джонсон про ворожий обстріл ТЦ у Кременчуці: путін ще раз показав глибину жорстокості

Джонсон про ворожий обстріл ТЦ у Кременчуці: путін ще раз показав глибину жорстокості

Київ • УНН

 • 180532 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив російський ракетний удар по ТЦ у місті Кременчук. Про це він заявив на зустрічі лідерів G7 в Баварії, передає The Guardian, інформує УНН.

Цитата

“Цей жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості і варварства, в яку падає російський лідер”, — наголосив Джонсон.

“Знову наші думки з сім’ями невинних жертв України. путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великої Британії і будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон: бомбардування росією ТЦ у Кременчуці — це абсолютний жах 

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з них 25 - госпіталізовані.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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