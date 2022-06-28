Джонсон про ворожий обстріл ТЦ у Кременчуці: путін ще раз показав глибину жорстокості

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“Цей жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості і варварства, в яку падає російський лідер”, — наголосив Джонсон.

“Знову наші думки з сім’ями невинних жертв України. путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великої Британії і будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — додав він.

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Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з них 25 - госпіталізовані.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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