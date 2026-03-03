Двум судьям РФ объявлено подозрение в военном преступлении за незаконные приговоры бойцам "Азова"

Двум судьям Южного окружного военного суда РФ сообщено о подозрении в военном преступлении за незаконные приговоры бойцам "Азова" в 2024 году, когда они приговорили военнопленных к 18 годам лишения свободы за участие в боевых действиях. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В 2024 году двое судей Южного окружного военного суда РФ вынесли незаконные приговоры военнопленным подразделения "Азов". Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора им сообщено о подозрении в военном преступлении — нарушении права военнопленных на справедливое и надлежащее судебное разбирательство (ч. 1 ст. 438 УК Украины). — говорится в сообщении.

Следствие установило, что судьи, осознавая факт международного вооруженного конфликта, фактически реализовывали политику государства-агрессора по незаконному преследованию защитников Украины. Их действия грубо нарушили ст. 99 Женевской конвенции, которая гарантирует право военнопленных на справедливый суд и запрещает наказание за сам факт участия в боевых действиях.

Эпизод в отношении судьи Д.

27 ноября 2024 года судья Д., действуя "именем Российской Федерации", вынес незаконный приговор военнослужащему "Азова" — 18 лет лишения свободы за сам факт участия в конфликте на стороне Украины.

Эпизод в отношении судьи Ш.

3 декабря 2024 года судья Ш. вынес аналогичный приговор другому военнопленному "Азова" — также 18 лет лишения свободы за участие в боевых действиях.

Такие приговоры стали элементом системной практики государства-агрессора, которая использует судебные институты как инструмент давления на военнопленных и пытается придать формальную "легитимность" незаконному преследованию — добавили в Генпрокуратуре.

