13:07
ЕС призывает Украину предоставить доступ к «Дружбе» для российской нефти Венгрии и Словакии – FT
Эксклюзив
12:11
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
Двум судьям РФ объявлено подозрение в военном преступлении за незаконные приговоры бойцам "Азова"

Киев

 • 210 просмотра

Двум судьям Южного окружного военного суда РФ сообщено о подозрении в военном преступлении. Они приговорили военнопленных "Азова" к 18 годам лишения свободы за участие в боевых действиях.

Двум судьям РФ объявлено подозрение в военном преступлении за незаконные приговоры бойцам "Азова"

Двум судьям Южного окружного военного суда РФ сообщено о подозрении в военном преступлении за незаконные приговоры бойцам "Азова" в 2024 году, когда они приговорили военнопленных к 18 годам лишения свободы за участие в боевых действиях. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В 2024 году двое судей Южного окружного военного суда РФ вынесли незаконные приговоры военнопленным подразделения "Азов". Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора им сообщено о подозрении в военном преступлении — нарушении права военнопленных на справедливое и надлежащее судебное разбирательство (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

— говорится в сообщении.

Следствие установило, что судьи, осознавая факт международного вооруженного конфликта, фактически реализовывали политику государства-агрессора по незаконному преследованию защитников Украины. Их действия грубо нарушили ст. 99 Женевской конвенции, которая гарантирует право военнопленных на справедливый суд и запрещает наказание за сам факт участия в боевых действиях.

Эпизод в отношении судьи Д.

27 ноября 2024 года судья Д., действуя "именем Российской Федерации", вынес незаконный приговор военнослужащему "Азова" — 18 лет лишения свободы за сам факт участия в конфликте на стороне Украины.

Эпизод в отношении судьи Ш.

3 декабря 2024 года судья Ш. вынес аналогичный приговор другому военнопленному "Азова" — также 18 лет лишения свободы за участие в боевых действиях.

Такие приговоры стали элементом системной практики государства-агрессора, которая использует судебные институты как инструмент давления на военнопленных и пытается придать формальную "легитимность" незаконному преследованию

— добавили в Генпрокуратуре.

03.03.26, 10:59

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Украина