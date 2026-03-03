Двом суддям рф оголосили підозру у воєнному злочині за незаконні вироки бійцям "Азову"

Двом суддям Південного окружного військового суду РФ повідомлено про підозру у воєнному злочині за незаконні вироки бійцям "Азову" у 2024 році, коли вони засудили військовополонених по 18 років позбавлення волі за участь у бойових діях. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

У 2024 році двоє суддів Південного окружного військового суду рф ухвалили незаконні вироки військовополоненим підрозділу "Азов". За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора їм повідомлено про підозру у воєнному злочині - порушенні права військовополонених на справедливий та належний судовий розгляд (ч. 1 ст. 438 КК України

Слідство встановило, що судді, усвідомлюючи факт міжнародного збройного конфлікту, фактично реалізовували політику держави-агресора щодо незаконного переслідування захисників України. Їхні дії грубо порушили ст. 99 Женевської конвенції, яка гарантує право військовополонених на справедливий суд і забороняє покарання за сам факт участі у бойових діях.

27 листопада 2024 року суддя Д., діючи "іменем російської федерації", ухвалив незаконний вирок військовослужбовцю "Азову" - 18 років позбавлення волі за сам факт участі у конфлікті на боці України.

3 грудня 2024 року суддя Ш. постановив аналогічний вирок іншому військовополоненому "Азову" - також 18 років позбавлення волі за участь у бойових діях.

Такі вироки стали елементом системної практики держави-агресора, яка використовує судові інституції як інструмент тиску на військовополонених і намагається надати формальної "легітимності" незаконному переслідуванню