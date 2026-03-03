Двом суддям рф оголосили підозру у воєнному злочині за незаконні вироки бійцям "Азову"

$43.230.13
50.600.26
uk
Ексклюзив
12:11 • 2846 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 5656 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 13895 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 28160 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 93545 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 82374 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 59282 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 50800 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 42689 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 22509 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
74%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького СходуPhoto3 березня, 03:07 • 23033 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 26687 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 27751 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 29151 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 13490 перегляди
Публікації
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 29571 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 43991 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 93553 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 60648 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 67543 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Блогери
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 1840 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 25573 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 32673 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 36297 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 35603 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Facebook
MIM-104 Patriot

Двом суддям рф оголосили підозру у воєнному злочині за незаконні вироки бійцям "Азову"

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Двом суддям Південного окружного військового суду рф повідомлено про підозру у воєнному злочині. Вони засудили військовополонених "Азову" до 18 років позбавлення волі за участь у бойових діях.

Двом суддям рф оголосили підозру у воєнному злочині за незаконні вироки бійцям "Азову"

Двом суддям Південного окружного військового суду РФ повідомлено про підозру у воєнному злочині за незаконні вироки бійцям "Азову" у 2024 році, коли вони засудили військовополонених по 18 років позбавлення волі за участь у бойових діях. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

У 2024 році двоє суддів Південного окружного військового суду рф ухвалили незаконні вироки військовополоненим підрозділу "Азов". За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора їм повідомлено про підозру у воєнному злочині - порушенні права військовополонених на справедливий та належний судовий розгляд (ч. 1 ст. 438 КК України

- йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що судді, усвідомлюючи факт міжнародного збройного конфлікту, фактично реалізовували політику держави-агресора щодо незаконного переслідування захисників України. Їхні дії грубо порушили ст. 99 Женевської конвенції, яка гарантує право військовополонених на справедливий суд і забороняє покарання за сам факт участі у бойових діях.

Епізод щодо судді Д.

27 листопада 2024 року суддя Д., діючи "іменем російської федерації", ухвалив незаконний вирок військовослужбовцю "Азову" - 18 років позбавлення волі за сам факт участі у конфлікті на боці України.

Епізод щодо судді Ш.

3 грудня 2024 року суддя Ш. постановив аналогічний вирок іншому військовополоненому "Азову" - також 18 років позбавлення волі за участь у бойових діях.

Такі вироки стали елементом системної практики держави-агресора, яка використовує судові інституції як інструмент тиску на військовополонених і намагається надати формальної "легітимності" незаконному переслідуванню

- додали в Генпрокуратурі.

Справу Медведчука про привласнення нафтопроводу направили до суду - Генпрокурор03.03.26, 10:59 • 2518 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Україна