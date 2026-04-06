Движение "Честная мобилизация" обвинило основателей ЦПК Рудого и Шерембея в уклонении от службы.

Движение "Честная мобилизация", разоблачающее забронированных через различные схемы блоггеров и активистов, опубликовало досье на основателей Центра противодействия коррупции Ореста Рудого и Дмитрия Шерембея.

Как отмечается в досье Рудого, в начале войны он выехал за границу, а после 2023 года вернулся в Украину и получил отсрочку.

"Основатель "Центра противодействия коррупции", активист Орест Рудый в начале войны выехал за границу по поддельным документам, которые ему купила жена, известная "антикоррупционерка" Дарья Каленюк. В 2023 году после назначения министром обороны Рустема Умерова, который пообещал Каленюк должность своего заместителя, она вернула мужа в Украину и сделала ему отсрочку", - говорится в досье Ореста Рудого.

Как отметили активисты движения, после того как Умеров покинул пост министра обороны, отсрочка Рудого оказалась под угрозой.

"В 2025 году Умеров ушел с должности, а новый министр готовит цифровую реформу военного учета, по которой все отсрочки и бронирования будут проверяться и аннулироваться в случае выявления нарушений. Отсрочка Рудого оказалась под угрозой, ведь есть много вопросов к законности ее оформления. Сейчас его жена Каленюк ищет другие варианты освобождения мужа от военной службы", - пишет "Честная мобилизация".

В досье Дмитрия Шерембея, который является соучредителем ЦПК, а также председателем ОО "100% жизни" и БФ "Пациенты Украины", сказано, что он в начале полномасштабного вторжения устроился на службу в 207-ой батальон ТРО с помощью другого активиста ЦПК.

"Соучредитель ЦПК, председатель ОО "100% жизни" и БФ "Пациенты Украины" Шерембей, как и его друг Шабунин, устроился на фиктивную службу в 207 батальоне ТрО. В частности, в марте 2022 года Шабунин договорился с командиром, подполковником В. Юшко о фиктивном зачислении его и Шерембея в списки личного состава при условии, что они не будут исполнять обязанности и будут проживать дома. Таким образом, Юшко "оформил" более 20 мужчин", - отметили активисты движения.

Как отмечает "Честная мобилизация", Шерембей несколько лет числился военнослужащим, а затем нашел способ уволиться в запас.

"Ухылянты фиктивно числились на службе, ежемесячно получая зарплату и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач. Часть денег отправляли Юшку. Всего за 2022–2023 года Шерембей и Шабунин получили 1,9 млн. грн. В 2024 году Шерембей нашел способ уволиться с военной службы в запас. Однако после того, как Шабунин получил подозрение в мошенничестве и уклонении от мобилизации, ДБР заинтересовалось и им. Недавно правоохранители получили доступ к финансовым документам и деятельности его ОО "100% жизни" за последние 3 года", – пишут активисты движения.