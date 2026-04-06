ukenru
09:58 • 5434 просмотра
08:23 • 14554 просмотра
06:00 • 20007 просмотра
6 апреля, 04:08 • 25190 просмотра
5 апреля, 11:39 • 49828 просмотра
5 апреля, 07:54 • 92402 просмотра
5 апреля, 05:22 • 111515 просмотра
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 116044 просмотра
4 апреля, 15:43 • 99250 просмотра
4 апреля, 14:09 • 112553 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Сергей Лысак
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Фильм

Движение "Честная мобилизация" обвинило основателей ЦПК Рудого и Шерембея в уклонении от службы

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Движение "Честная мобилизация" обвинило основателей ЦПК Рудого и Шерембея в уклонении от службы.

Движение "Честная мобилизация" обвинило основателей ЦПК Рудого и Шерембея в уклонении от службы

Движение "Честная мобилизация", разоблачающее забронированных через различные схемы блоггеров и активистов, опубликовало досье на основателей Центра противодействия коррупции Ореста Рудого и Дмитрия Шерембея

Как отмечается в досье Рудого, в начале войны он выехал за границу, а после 2023 года вернулся в Украину и получил отсрочку. 

"Основатель "Центра противодействия коррупции", активист Орест Рудый в начале войны выехал за границу по поддельным документам, которые ему купила жена, известная "антикоррупционерка" Дарья Каленюк. В 2023 году после назначения министром обороны Рустема Умерова, который пообещал Каленюк должность своего заместителя, она вернула мужа в Украину и сделала ему отсрочку", - говорится в досье Ореста Рудого. 

Как отметили активисты движения, после того как Умеров покинул пост министра обороны, отсрочка Рудого оказалась под угрозой. 

"В 2025 году Умеров ушел с должности, а новый министр готовит цифровую реформу военного учета, по которой все отсрочки и бронирования будут проверяться и аннулироваться в случае выявления нарушений. Отсрочка Рудого оказалась под угрозой, ведь есть много вопросов к законности ее оформления. Сейчас его жена Каленюк ищет другие варианты освобождения мужа от военной службы", - пишет "Честная мобилизация". 

В досье Дмитрия Шерембея, который является соучредителем ЦПК, а также председателем ОО "100% жизни" и БФ "Пациенты Украины", сказано, что он в начале полномасштабного вторжения устроился на службу в 207-ой батальон ТРО с помощью другого активиста ЦПК. 

"Соучредитель ЦПК, председатель ОО "100% жизни" и БФ "Пациенты Украины" Шерембей, как и его друг Шабунин, устроился на фиктивную службу в 207 батальоне ТрО. В частности, в марте 2022 года Шабунин договорился с командиром, подполковником В. Юшко о фиктивном зачислении его и Шерембея в списки личного состава при условии, что они не будут исполнять обязанности и будут проживать дома. Таким образом, Юшко "оформил" более 20 мужчин", - отметили активисты движения. 

Как отмечает "Честная мобилизация", Шерембей несколько лет числился военнослужащим, а затем нашел способ уволиться в запас. 

"Ухылянты фиктивно числились на службе, ежемесячно получая зарплату и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач. Часть денег отправляли Юшку. Всего за 2022–2023 года Шерембей и Шабунин получили 1,9 млн. грн. В 2024 году Шерембей нашел способ уволиться с военной службы в запас. Однако после того, как Шабунин получил подозрение в мошенничестве и уклонении от мобилизации, ДБР заинтересовалось и им. Недавно правоохранители получили доступ к финансовым документам и деятельности его ОО "100% жизни" за последние 3 года", – пишут активисты движения.

Лилия Подоляк

Политика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
Рустем Умеров
Украина