Рух "Чесна мобілізація" звинуватив засновників ЦПК Рудого та Шерембея в ухиленні від служби.

Рух "Чесна мобілізація", який викриває заброньованих через різні схеми блогерів та активістів, опублікував досьє на засновників Центру протидії корупції Ореста Рудого та Дмитра Шерембея.

Як зазначається в досьє Рудого, на початку війни він виїхав за кордон, а після 2023 повернувся в Україну та отримав відстрочку.

"Засновник "Центру протидії корупції", активіст Орест Рудий на початку війни виїхав за кордон по підроблених документах, які йому придбала його дружина, відома "антикорупціонерка" Дар’я Каленюк. У 2023 році після призначення міністром оборони Рустема Умєрова, який пообіцяв Каленюк посаду свого заступника, вона повернула чоловіка в Україну та зробила йому відстрочку", - йдеться в досьє Ореста Рудого.

Як зазначили активісти руху, після того, як Умєров залишив посаду міністра оборони, відстрочка Рудого опинилася під загрозою.

"У 2025 році Умєров залишив посаду, а новий міністр готує цифрову реформу військового обліку, за якою всі відстрочки та бронювання будуть перевірятися та анулюватися в разі виявлення порушень. Відстрочка Рудого опинилася під загрозою, адже є багато питань щодо законності її оформлення. Наразі його дружина Каленюк шукає інші варіанти звільнення чоловіка від військової служби", - пише "Чесна мобілізація".

У досьє Дмитра Шерембея, який є співзасновником Центру протидії корупції, а також головою ГО "100% життя" та БФ "Пацієнти України", сказано, що він на початку повномасштабного вторгнення влаштувався на службу в 207 батальйоні ТрО за допомогою іншого активіста ЦПК Віталія Шабуніна.

"Співзасновник Центру протидії корупції, голова ГО "100% життя" та БФ "Пацієнти України" Шерембей як і його друг Шабунін влаштувався на фіктивну службу в 207 батальйоні ТрО. Зокрема, у березні 2022 року Шабунін домовився з командиром, підполковником В. Юшком щодо фіктивного зарахування його та Шерембея до списків особового складу за умови, що вони не будуть виконувати обов’язки та проживатимуть вдома. Таким чином Юшко "оформив" понад 20 чоловіків", - зазначили активісти руху.

Як зазначає "Чесна мобілізація", Шерембей кілька років рахувався військовослужбовцем, а потім знайшов спосіб звільнитися у запас.

"Ухилянти фіктивно рахувались на службі та щомісяця отримували зарплату і додаткову винагороду за виконання бойових завдань. Частину грошей відправляли Юшку. Усього за 2022-2023 роки Шерембей та Шабунін отримали 1,9 млн грн. У 2024 році Шерембей знайшов спосіб звільнитися з військової служби у запас. Однак після того, як Шабунін отримав підозру в шахрайстві та ухиленні від мобілізації, ДБР зацікавилося й ним. Нещодавно правоохоронці отримали доступ до фінансових документів та діяльності його ГО "100% життя" за останні 3 роки", - пишуть активісти руху.