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Два взрыва, пожар: в Уфе горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии

Киев • УНН

 • 28515 просмотра

В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который находится в 1500 км от Украины. Местные жители сообщают о мощных взрывах.

Два взрыва, пожар: в Уфе горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии

Управление МЧС по Башкирии сообщило, что в Уфе горит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Причины возгорания в ведомстве не назвали. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

В ночь на 03 марта в российских СМИ появилась информация о взрывах в Уфе.

Жители Уфы сообщают о мощном взрыве в городе. По предварительной информации, он произошел на нефтеперерабатывающем предприятии

- говорится в заметке.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод в Уфе - один из крупнейших в россии.

Он расположен примерно в 1500 км от границы с Украиной.

Напомним

Рязанский НПЗ приостановил работу из-за повреждения ключевой установки CDU-6 в результате атаки беспилотников. Завод, обеспечивающий переработку более 300 тысяч баррелей нефти в сутки, может частично восстановить работу в течение нескольких дней.

Дроны СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская" в краснодарском крае. Удар по электроподстанции привел к полному обесточиванию объекта и остановке перекачки нефти.

Минобороны рф заявляет об атаке почти полсотни дронов на области страны и оккупированный Крым01.03.25, 06:14 • 60424 просмотра

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