Два взрыва, пожар: в Уфе горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии
Киев • УНН
В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который находится в 1500 км от Украины. Местные жители сообщают о мощных взрывах.
Управление МЧС по Башкирии сообщило, что в Уфе горит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Причины возгорания в ведомстве не назвали. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
В ночь на 03 марта в российских СМИ появилась информация о взрывах в Уфе.
Жители Уфы сообщают о мощном взрыве в городе. По предварительной информации, он произошел на нефтеперерабатывающем предприятии
Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод в Уфе - один из крупнейших в россии.
Он расположен примерно в 1500 км от границы с Украиной.
Напомним
Рязанский НПЗ приостановил работу из-за повреждения ключевой установки CDU-6 в результате атаки беспилотников. Завод, обеспечивающий переработку более 300 тысяч баррелей нефти в сутки, может частично восстановить работу в течение нескольких дней.
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