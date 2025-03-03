Два вибухи, пожежа: в Уфі горить один з найбільших нафтопереробних заводів росії
Київ • УНН
В Уфі спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, що знаходиться за 1500 км від України. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи.
Управління МНС Башкирії повідомило, що в Уфі горить нафтопереробний завод (НПЗ). Причини займання у відомстві не назвали. Про це інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
У ніч проти 03 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про вибухи в Уфі.
Жителі Уфи повідомляють про потужний вибух у місті. За попередньою інформацією, він стався на нафтопереробному підприємстві
Зазначається, що нафтопереробний завод в Уфі - один з найбільших у росії.
Він розташований приблизно за 1500 км від кордону з Україною.
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