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Два вибухи, пожежа: в Уфі горить один з найбільших нафтопереробних заводів росії

Київ • УНН

 • 28515 перегляди

В Уфі спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, що знаходиться за 1500 км від України. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи.

Два вибухи, пожежа: в Уфі горить один з найбільших нафтопереробних заводів росії

Управління МНС Башкирії повідомило, що в Уфі горить нафтопереробний завод (НПЗ). Причини займання у відомстві не назвали. Про це інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

У ніч проти 03 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про вибухи в Уфі.

Жителі Уфи повідомляють про потужний вибух у місті. За попередньою інформацією, він стався на нафтопереробному підприємстві

- йдеться у дописі.

Зазначається, що нафтопереробний завод в Уфі - один з найбільших у росії.

Він розташований приблизно за 1500 км від кордону з Україною.

Нагадаємо

Рязанський НПЗ призупинив роботу через пошкодження ключової установки CDU-6 внаслідок атаки безпілотників. Завод, що забезпечує переробку понад 300 тисяч барелів нафти на добу, може частково відновити роботу протягом кількох днів.

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