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Атака дронів зупинила роботу одного з найбільших нафтопереробних заводів рф

Київ • УНН

 • 26269 перегляди

Рязанський НПЗ призупинив роботу через пошкодження ключової установки CDU-6 внаслідок атаки безпілотників. Завод, що забезпечує переробку понад 300 тисяч барелів нафти на добу, може частково відновити роботу протягом кількох днів.

Рязанський нафтопереробний завод тимчасово припинив роботу після атаки безпілотників. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією джерел, внаслідок удару зайнялася установка первинної перегонки нафти CDU-6, що є ключовим елементом виробничого процесу підприємства. 

Попри те, що офіційних коментарів поки що немає, повідомляється, що потужності заводу можуть бути частково відновлені впродовж кількох днів. Водночас губернатор рязанської області малков підтвердив факт пожежі, зазначивши, що вона сталася через падіння уламків дронів. Однак він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. 

За оцінками експертів, CDU-6 забезпечує майже половину переробних потужностей заводу – близько 170 тисяч барелів на добу. Інші установки, такі як CDU-4 і CDU-3, мають сукупну потужність 145 тисяч барелів на добу, що становить понад 40% від загальної продуктивності підприємства. 

Це не перший випадок зупинки роботи Рязанського НПЗ через атаки безпілотників. У січні цього року підприємство простоювало 18 днів після удару, що спричинив масштабні пошкодження.

В умовах триваючих атак на об'єкти паливно-енергетичного комплексу агресора експерти прогнозують потенційні перебої в постачанні нафтопродуктів на внутрішній ринок, що може вплинути на ціни та логістику.

Генштаб підтвердив ураження по Рязанському НПЗ та нафтобазі в тульській області рф24.02.25, 09:59 • 30622 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
reutersReuters

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