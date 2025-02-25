Атака дронов остановила работу одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф
Киев • УНН
Рязанский НПЗ приостановил работу из-за повреждения ключевой установки CDU-6 в результате атаки беспилотников. Завод, обеспечивающий переработку более 300 тысяч баррелей нефти в сутки, может частично возобновить работу в течение нескольких дней.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод временно прекратил работу после атаки беспилотников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации источников, в результате удара загорелась установка первичной перегонки нефти CDU-6, являющаяся ключевым элементом производственного процесса предприятия.
Несмотря на то, что официальных комментариев пока нет, сообщается, что мощности завода могут быть частично восстановлены в течение нескольких дней. В то же время губернатор рязанской области Малков подтвердил факт пожара, отметив, что он произошел из-за падения обломков дронов. Однако он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
По оценкам экспертов, CDU-6 обеспечивает почти половину перерабатывающих мощностей завода - около 170 тысяч баррелей в сутки. Другие установки, такие как CDU-4 и CDU-3, имеют совокупную мощность 145 тысяч баррелей в сутки, что составляет более 40% от общей производительности предприятия.
Это не первый случай остановки работы Рязанского НПЗ из-за атак беспилотников. В январе этого года предприятие простаивало 18 дней после удара, повлекшего масштабные повреждения.
В условиях продолжающихся атак на объекты топливно-энергетического комплекса агрессора эксперты прогнозируют потенциальные перебои в поставках нефтепродуктов на внутренний рынок, что может повлиять на цены и логистику.
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