Атака дронов остановила работу одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

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Рязанский НПЗ приостановил работу из-за повреждения ключевой установки CDU-6 в результате атаки беспилотников. Завод, обеспечивающий переработку более 300 тысяч баррелей нефти в сутки, может частично возобновить работу в течение нескольких дней.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод временно прекратил работу после атаки беспилотников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации источников, в результате удара загорелась установка первичной перегонки нефти CDU-6, являющаяся ключевым элементом производственного процесса предприятия. 

Несмотря на то, что официальных комментариев пока нет, сообщается, что мощности завода могут быть частично восстановлены в течение нескольких дней. В то же время губернатор рязанской области Малков подтвердил факт пожара, отметив, что он произошел из-за падения обломков дронов. Однако он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. 

По оценкам экспертов, CDU-6 обеспечивает почти половину перерабатывающих мощностей завода - около 170 тысяч баррелей в сутки. Другие установки, такие как CDU-4 и CDU-3, имеют совокупную мощность 145 тысяч баррелей в сутки, что составляет более 40% от общей производительности предприятия. 

Это не первый случай остановки работы Рязанского НПЗ из-за атак беспилотников. В январе этого года предприятие простаивало 18 дней после удара, повлекшего масштабные повреждения.

В условиях продолжающихся атак на объекты топливно-энергетического комплекса агрессора эксперты прогнозируют потенциальные перебои в поставках нефтепродуктов на внутренний рынок, что может повлиять на цены и логистику.

Генштаб подтвердил поражение по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в тульской области рф24.02.25, 09:59 • 28312 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
reutersReuters

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