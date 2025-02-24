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Генштаб подтвердил поражение по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в тульской области рф

Генштаб подтвердил поражение по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в тульской области рф

Киев  •  УНН

 • 13486 просмотра

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Генштаб ВСУ подтвердил поражение по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в Тульской области РФ. На НПЗ зафиксировано не менее 5 взрывов и пожар в районе установки ЭЛОУ АТ-6.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по Рязанскому НПЗ в рязанской области и нефтебазы в районе ФГКУ комбинат «8 марта» в тульской области РФ, пишет УНН.

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 февраля 2025 года нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, задействованному в обеспечении оккупационной армии РФ. Известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6

- сообщили в Генштабе в соцсетях.

Результаты поражения, как указано, уточняются.

Кроме того, вчера, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили нефтебазу - зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат «8 марта» в Тульской области рф

- указали в Генштабе.

«Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, будет продолжаться. Дальше будет... Слава Украине!» - отметили в Генштабе.

Украинские дроны атаковали НПЗ в российской рязани: что известно24.02.25, 04:27 • 24840 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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